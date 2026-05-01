Béziers

ATELIER D’IMPRESSION TEXTILE

10 rue du Capus Béziers Hérault

Tarif : 60 – 60 – 60 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-05-31 2026-06-28 2026-07-25

Initiez-vous au block printing avec Delphine Efira et créez vos propres tissus imprimés grâce à des tampons en bois gravés.

Passionnée de belles étoffes, Delphine Efira vous invite à découvrir l’art du block printing lors d’un atelier d’impression textile créatif et convivial. Venez imaginer et réaliser vos propres tissus imprimés !

Technique artisanale encore utilisée aujourd’hui pour les cotonnades indiennes, le block printing repose sur l’utilisation de tampons en bois gravés. Grâce à sa riche collection de motifs, Delphine Efira ouvre un véritable terrain de jeu pour l’imagination et la création. .

10 rue du Capus Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 7 57 80 57 80

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Initiate yourself to block printing with Delphine Efira and create your own printed fabrics using engraved wooden stamps.

L’événement ATELIER D’IMPRESSION TEXTILE Béziers a été mis à jour le 2026-05-24 par 34 ADT34