ATELIER D’IMPRESSION TEXTILE Béziers
ATELIER D’IMPRESSION TEXTILE Béziers dimanche 31 mai 2026.
Béziers
ATELIER D’IMPRESSION TEXTILE
10 rue du Capus Béziers Hérault
Tarif : 60 – 60 – 60 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-05-31 2026-06-28 2026-07-25
Initiez-vous au block printing avec Delphine Efira et créez vos propres tissus imprimés grâce à des tampons en bois gravés.
Passionnée de belles étoffes, Delphine Efira vous invite à découvrir l’art du block printing lors d’un atelier d’impression textile créatif et convivial. Venez imaginer et réaliser vos propres tissus imprimés !
Technique artisanale encore utilisée aujourd’hui pour les cotonnades indiennes, le block printing repose sur l’utilisation de tampons en bois gravés. Grâce à sa riche collection de motifs, Delphine Efira ouvre un véritable terrain de jeu pour l’imagination et la création. .
10 rue du Capus Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 7 57 80 57 80
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English :
Initiate yourself to block printing with Delphine Efira and create your own printed fabrics using engraved wooden stamps.
L’événement ATELIER D’IMPRESSION TEXTILE Béziers a été mis à jour le 2026-05-24 par 34 ADT34
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