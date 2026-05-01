Tende

Atelier d’impression végétale

Hameau de Castérino Tende Alpes-Maritimes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 15:30:00

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-31

Dans le cadre du festival merveilleux de l’écotourisme, vous allez vous initier à l’impression textile naturelle par martelage le tataki-zomé consiste à marteler sur un tissu des végétaux fraîchement cueillis pour réaliser une impression.

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Hameau de Castérino Tende 06430 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 21 84 79 19 nat.magnardi@gmail.com

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English : Vegetable printing workshop

As part of the Festival merveilleux de l’écotourisme , you’ll be introduced to natural textile printing by hammering: tataki-zomé involves hammering freshly picked plants onto fabric to create a print.

L’événement Atelier d’impression végétale Tende a été mis à jour le 2026-05-08 par Office de Tourisme Menton, Riviera & Merveilles