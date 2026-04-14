PRÉSENTATION DE LA BD « SORCIER & Co. », Musée des Merveilles, Tende

PRÉSENTATION DE LA BD « SORCIER & Co. » Samedi 23 mai, 18h00 Musée des Merveilles Alpes-Maritimes

Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T19:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T19:00:00+02:00

En présence de l’artiste Morgane Ganault et d’élèves de 5e du collège « L’eau vive » de Breil-sur-Roya

Dans le cadre du dispositif d’éducation artistique et culturelle du ministère de la Culture « La classe, l’œuvre ! », les élèves du collège « L’eau vive » de Breil-sur-Roya, accompagnés par l’illustratrice Morgane Ganault, ont relevé le défi lancé par le musée des Merveilles de créer une bande dessinée autour de l’exposition Sorcier & Friends. Prenez un moment pour découvrir les histoires, racontées par leurs créateurs, du Sorcier et de ses amis !

Musée des Merveilles avenue du 16 Septembre 1947, 06430 Tende, France Tende 06430 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 33489045700 https://museedesmerveilles.departement06.fr Sur 750 m², l’espace d’exposition permanente propose un parcours en trois sections : l’histoire naturelle, l’archéologie, les arts et traditions populaires. Dotée d’une muséographie résolument moderne et de matériel audiovisuel et multimédia, cette galerie présente 20 000 ans d’histoire de la vallée des Merveilles et de la Haute-Roya à travers des cartes, des dioramas (espace évoquant grandeur nature des scènes de la vie quotidienne), des moulages de roches et des objets originaux.

En présence de l’artiste Morgane Ganault et d’élèves de 5e du collège « L’eau vive » de Breil-sur-Roya

©Morgane Ganault