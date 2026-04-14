Création de la BD Sorcier & Co., Musée Départemental Des Merveilles, Tende

Création de la BD Sorcier & Co. Samedi 23 mai, 17h00 Musée Départemental Des Merveilles Alpes-Maritimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Dans le cadre du dispositif d’éducation artistique et culturelle du ministère de la Culture « La classe, l’œuvre ! », les élèves du collège « L’eau vive » de Breil-sur-Roya, accompagnés par l’illustratrice Morgane Ganault, ont relevé le défi lancé par le musée des Merveilles de créer une bande dessinée autour de l’exposition temporaire Sorcier & Friends.

Musée Départemental Des Merveilles 37 Av. du 16 Septembre 1947, 06430 Tende, France Tende 06430 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 0493043250 https://museedesmerveilles.departement06.fr/musee-des-merveilles-13336.html Sur 750 m², l’espace d’exposition permanente propose un parcours en trois sections : l’histoire naturelle, l’archéologie, les arts et traditions populaires. Dotée d’une muséographie résolument moderne et de matériel audiovisuel et multimédia, cette galerie présente 20 000 ans d’histoire de la vallée des Merveilles et de la Haute-Roya à travers des cartes, des dioramas (espace évoquant grandeur nature des scènes de la vie quotidienne), des moulages de roches et des objets originaux.

La classe, l’œuvre !

© Morgane Ganault