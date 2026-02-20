Festival de l’écotourisme Hameau de Casterino Tende

Festival de l’écotourisme

Hameau de Casterino Casterino Tende Alpes-Maritimes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 10:00:00

fin : 2026-05-31 17:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Plongez au cœur d’un festival transfrontalier. À la frontière franco-italienne, après un trek itinérant, vivez ateliers engagés, spectacles en plein air et rencontres inspirantes. Un week-end festif pour célébrer la nature et un tourisme plus doux.

.

Hameau de Casterino Casterino Tende 06430 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 83 93 70 20 info@menton-riviera-merveilles.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Ecotourism Festival

Dive into the heart of a cross-border festival. On the Franco-Italian border, after an itinerant trek, experience committed workshops, open-air shows and inspiring encounters. A festive weekend to celebrate nature and gentler tourism.

L’événement Festival de l’écotourisme Tende a été mis à jour le 2026-02-20 par Office de Tourisme Menton, Riviera & Merveilles