Mad Jacques trek Roya Hameau de Casterino Tende

Mad Jacques trek Roya

Hameau de Casterino Casterino Tende Alpes-Maritimes

Tarif : 149 – 149 – 353 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-27

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-27

Trek itinérant de 3 à 5 jours dans la vallée sauvage de la Roya, entre France et Italie, pour atteindre un ancien fort en altitude. Une aventure nature engagée, soutenue par le projet européen RivierALP

.

Hameau de Casterino Casterino Tende 06430 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 83 93 70 20 info@menton-riviera-merveilles.fr

English : Mad Jacques trek Roya

A 3 to 5-day trek through the wild Roya Valley, between France and Italy, to reach an ancient high-altitude fort. A committed nature adventure, supported by the European RivierALP project.

L’événement Mad Jacques trek Roya Tende a été mis à jour le 2026-02-20 par Office de Tourisme Menton, Riviera & Merveilles