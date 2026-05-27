Béziers

ATELIER D’IMPROVISATION THÉÂTRALE

10 rue du Capus Béziers Hérault

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-05-30 2026-06-20 2026-07-04 2026-09-26 2026-10-24 2026-11-28 2026-12-19

Ateliers d’impro théâtre ouverts à tous jeux, scènes et exercices pour développer écoute, spontanéité et confiance en soi.

Les ateliers d’improvisation théâtrale s’adressent à toutes et tous, débutants ou curieux, désireux de découvrir le jeu scénique sans texte préparé.

À travers des jeux, des exercices ludiques et de courtes scènes en groupe, on explore l’écoute, la présence, la spontanéité et la confiance en soi, dans un cadre bienveillant et sans jugement. .

10 rue du Capus Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 7 57 80 57 80

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English :

Improv theater workshops open to all: games, scenes and exercises to develop listening skills, spontaneity and self-confidence.

L’événement ATELIER D’IMPROVISATION THÉÂTRALE Béziers a été mis à jour le 2026-05-24 par 34 ADT34