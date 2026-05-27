ATELIER D’IMPROVISATION THÉÂTRALE Béziers
ATELIER D’IMPROVISATION THÉÂTRALE Béziers samedi 30 mai 2026.
Béziers
ATELIER D’IMPROVISATION THÉÂTRALE
10 rue du Capus Béziers Hérault
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30
fin : 2026-09-26
Date(s) :
2026-05-30 2026-06-20 2026-07-04 2026-09-26 2026-10-24 2026-11-28 2026-12-19
Ateliers d’impro théâtre ouverts à tous jeux, scènes et exercices pour développer écoute, spontanéité et confiance en soi.
Les ateliers d’improvisation théâtrale s’adressent à toutes et tous, débutants ou curieux, désireux de découvrir le jeu scénique sans texte préparé.
À travers des jeux, des exercices ludiques et de courtes scènes en groupe, on explore l’écoute, la présence, la spontanéité et la confiance en soi, dans un cadre bienveillant et sans jugement. .
10 rue du Capus Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 7 57 80 57 80
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Improv theater workshops open to all: games, scenes and exercises to develop listening skills, spontaneity and self-confidence.
L’événement ATELIER D’IMPROVISATION THÉÂTRALE Béziers a été mis à jour le 2026-05-24 par 34 ADT34
À voir aussi à Béziers (Hérault)
- CineÒc – Une langue en plus, CIRDÒC – Institut occitan de cultura – Béziers, Béziers 27 mai 2026
- PAULE TIFFY, UNE PASSION ASIATIQUE Béziers 28 mai 2026
- THE WINE BOOKCLUB RÉCITS DE VOYAGES Béziers 28 mai 2026
- SUR LES TRACES DES DINOSAURES DU LANGUEDOC Béziers 29 mai 2026
- LÉVITATION CIE AU-DÉLÀ DU BLEU Béziers 29 mai 2026