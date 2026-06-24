Atelier Ding dong sonne ta cloche Place Sainte-Croix Loudun

Loudun

Atelier Ding dong sonne ta cloche

Place Sainte-Croix Collégiale Sainte-Croix Loudun Vienne

Tarif : 2 – 2 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 15:30:00

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-10-03

Création de cloches en porcelaine et en terre cuite .

Place Sainte-Croix Collégiale Sainte-Croix Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 98 62 00

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English : Atelier Ding dong sonne ta cloche

L’événement Atelier Ding dong sonne ta cloche Loudun a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Tourisme du Pays Loudunais