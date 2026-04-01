Atelier d’initiation à la botanique Bibliothèque Universitaire (FST) Limoges

Limoges

Atelier d’initiation à la botanique

Bibliothèque Universitaire (FST) 47 Avenue Albert Thomas Limoges Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-23 14:00:00

fin : 2026-04-23 17:00:00

Date(s) :

2026-04-23

Le Conservatoire Botanique National du Massif Central et l’Université de Limoges propose un atelier d’initiation à la botanique. Ouvert à tous et en compagnie de la chargée de mission Inventaire et conservation flore & habitats naturels Nathalie MAILLET, il s’agit d’un moment pour observer les plantes, débuter la détermination en botanique et reconnaître les familles.

Inscription obligatoire auprès des organisateurs. .

Bibliothèque Universitaire (FST) 47 Avenue Albert Thomas Limoges 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

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English : Atelier d’initiation à la botanique

L’événement Atelier d’initiation à la botanique Limoges a été mis à jour le 2026-04-12 par OT Limoges Métropole