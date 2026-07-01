Atelier d’initiation à la calligraphie Cours du Château La Charité-sur-Loire
jeudi 23 juillet 2026 · Cours du Château · La Charité-sur-Loire
Informations pratiques
La Charité-sur-Loire
Atelier d’initiation à la calligraphie
Cours du Château Bibli quartier d’été au Prieuré La Charité-sur-Loire Nièvre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 16:00:00
fin : 2026-07-23
Date(s) :
2026-07-23
Animé par Patricia Muller, diplomée de l’école Estienne (École supérieure des arts et industries graphiques) de Paris et graphiste-calligraphe-enlumineur.
Venez découvrir et vous initier à la calligraphie latine en réalisant un marque-page personnalisé.
Gratuit, sur inscription, à partir de 8 ans
Atelier organisé par la bibliothèque municipale, à la bibli quartier d’été du Prieuré, dans le cadre de Voilà l’été dans la cité.
Bibli quartier d’été, Prieuré de La Charité-sur-Loire, 8 cour du Château, 58400 La Charité-sur-Loire .
Cours du Château Bibli quartier d’été au Prieuré La Charité-sur-Loire 58400 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 70 16 12 bibliotheque@lacharitesurloire.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier d’initiation à la calligraphie
L’événement Atelier d’initiation à la calligraphie La Charité-sur-Loire a été mis à jour le 2026-07-07 par OT La Charité-sur-Loire Bertranges
À voir aussi à La Charité-sur-Loire (Nièvre)
- Stage Du figuratif à l’abstrait en peinture Galerie du Pont La Charité-sur-Loire 15 juillet 2026
- Visite guidée Les coulisses du prieuré avant travaux Le cloître La Charité-sur-Loire 15 juillet 2026
- Atelier Découverte Parent-Enfant Officine du Cacao La Charité-sur-Loire 16 juillet 2026
- Stage Dessin de modèle vivant poses longues La Galerie du Pont La Charité-sur-Loire 18 juillet 2026
- Stage Dessin, les bases ombre, lumière, perspective Galerie du Pont La Charité-sur-Loire 22 juillet 2026