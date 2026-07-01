Atelier d’initiation à la calligraphie Cours du Château La Charité-sur-Loire

jeudi 23 juillet 2026 · Cours du Château · La Charité-sur-Loire

Informations pratiques

La Charité-sur-Loire

Atelier d’initiation à la calligraphie

Cours du Château Bibli quartier d’été au Prieuré La Charité-sur-Loire Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 16:00:00

fin : 2026-07-23

Date(s) :

2026-07-23

Animé par Patricia Muller, diplomée de l’école Estienne (École supérieure des arts et industries graphiques) de Paris et graphiste-calligraphe-enlumineur.

Venez découvrir et vous initier à la calligraphie latine en réalisant un marque-page personnalisé.

Gratuit, sur inscription, à partir de 8 ans

Atelier organisé par la bibliothèque municipale, à la bibli quartier d’été du Prieuré, dans le cadre de Voilà l’été dans la cité.

Bibli quartier d’été, Prieuré de La Charité-sur-Loire, 8 cour du Château, 58400 La Charité-sur-Loire .

Cours du Château Bibli quartier d’été au Prieuré La Charité-sur-Loire 58400 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 70 16 12 bibliotheque@lacharitesurloire.fr

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English : Atelier d’initiation à la calligraphie

L’événement Atelier d’initiation à la calligraphie La Charité-sur-Loire a été mis à jour le 2026-07-07 par OT La Charité-sur-Loire Bertranges