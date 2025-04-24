Stage Dessin de modèle vivant poses longues La Galerie du Pont La Charité-sur-Loire

Stage Dessin de modèle vivant poses longues

La Galerie du Pont 10, Rue du Pont La Charité-sur-Loire Nièvre

Tarif : 80 – 80 – 80 EUR

Début : 2026-07-18 10:00:00

fin : 2026-07-18 17:00:00

2026-07-18

Une journée pour expérimenter ou perfectionner le dessin de nu d’après modèle vivant.

Observation et analyse, simplification des lignes et formes pour comprendre les volumes, les proportions et l’articulation des différentes parties du corps entre elles.

Les poses longues (2h) permettront de prendre le temps nécessaire à la compréhension et à la restitution.

Les notions de base de la perspective appliquée à l’anatomie artistique seront abordées afin de comprendre et utiliser correctement les raccourcis pour plus de réalisme et de justesse.

Des outils et supports différents seront utilisés pour le travail sur les valeurs afin d’affiner la représentation des ombres et des lumières.

Matériel à prévoir

– crayon 2B, 6B

– fusain et gomme mie de pain

– crayon fusain, sanguine, sépia, blanc

Si vous avez

– carrés conté tous les gris, les sanguines, sépia, bistre, blanc, noir

– pastels secs même gamme de couleur que ci-dessus

Si vous prévoyez de travailler uniquement aux pastels prévoir du papier

adapté format A3 minimum

Matériel fourni

– Différents papiers et supports cartonnés .

La Galerie du Pont 10, Rue du Pont La Charité-sur-Loire 58400 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 89 25 03 58 charlotteatelierlefusain@gmail.com

