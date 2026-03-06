Stage Du figuratif à l’abstrait en peinture Galerie du Pont La Charité-sur-Loire
Stage Du figuratif à l’abstrait en peinture Galerie du Pont La Charité-sur-Loire mercredi 15 juillet 2026.
Stage Du figuratif à l’abstrait en peinture
Galerie du Pont 10 Rue du Pont La Charité-sur-Loire Nièvre
Tarif : 60 – 60 – 60 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15
fin : 2026-07-15
Date(s) :
2026-07-15
Une journée pour cheminer progressivement d’une représentation figurative conventionnelle à une peinture abstraite.
Approche théorique le passage de la figuration à l’abstraction dans l’histoire de la peinture
Pratique série d’expérimentations suivant une progression guidée qui permettra à chacun d’évoluer sans heurts vers l’abstraction.
Technique peinture acrylique
Matériel à prévoir
– peinture acrylique (au moins les 3 primaires + blanc + noir)
– pinceaux et brosses diverses
La peinture et les pinceaux peuvent être fournis sur demande à la réservation (+10 €)
Matériel fourni
– chevalet
– fusains
– supports papiers cartonnés
– palette
– gobelets .
Galerie du Pont 10 Rue du Pont La Charité-sur-Loire 58400 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 89 25 03 58
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Stage Du figuratif à l’abstrait en peinture
L’événement Stage Du figuratif à l’abstrait en peinture La Charité-sur-Loire a été mis à jour le 2026-03-04 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)