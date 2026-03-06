Stage Du figuratif à l’abstrait en peinture Galerie du Pont La Charité-sur-Loire

Stage Du figuratif à l’abstrait en peinture

Galerie du Pont 10 Rue du Pont La Charité-sur-Loire Nièvre

2026-07-15

2026-07-15

2026-07-15

Une journée pour cheminer progressivement d’une représentation figurative conventionnelle à une peinture abstraite.

Approche théorique le passage de la figuration à l’abstraction dans l’histoire de la peinture

Pratique série d’expérimentations suivant une progression guidée qui permettra à chacun d’évoluer sans heurts vers l’abstraction.

Technique peinture acrylique

Matériel à prévoir

– peinture acrylique (au moins les 3 primaires + blanc + noir)

– pinceaux et brosses diverses

La peinture et les pinceaux peuvent être fournis sur demande à la réservation (+10 €)

Matériel fourni

– chevalet

– fusains

– supports papiers cartonnés

– palette

– gobelets .

Galerie du Pont 10 Rue du Pont La Charité-sur-Loire 58400 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 89 25 03 58

