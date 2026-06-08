Visite guidée Les coulisses du prieuré avant travaux Le cloître La Charité-sur-Loire mercredi 15 juillet 2026.

La Charité-sur-Loire

Visite guidée Les coulisses du prieuré avant travaux

Le cloître Cour du Château La Charité-sur-Loire Nièvre

Tarif : – – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 10:00:00

fin : 2026-07-22 12:00:00

Date(s) :

2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19

Une double visite commentée vous attend. Celle de l’exposition estivale sur les usages passés et les futurs projets d’aménagement du prieuré. Et celle d’ espaces habituellement fermés au public voués à disparaître lors des travaux. Dernière chance pour découvrir les traces de la salle de basket et des anciennes habitations dans les étages du prieuré…

Une visite proposée par la Cité du Mot et menée par Céline Roberge, guide conférencière.

Départ à 10h de l’exposition dans le cloître

| Dès 14 ans (accompagné) | Places limitées, réservation conseillée à l’Office de tourisme .

Le cloître Cour du Château La Charité-sur-Loire 58400 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 70 15 06

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Visite guidée Les coulisses du prieuré avant travaux

L’événement Visite guidée Les coulisses du prieuré avant travaux La Charité-sur-Loire a été mis à jour le 2026-06-08 par OT La Charité-sur-Loire Bertranges