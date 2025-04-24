Stage Dessin, les bases ombre, lumière, perspective Galerie du Pont La Charité-sur-Loire
Stage Dessin, les bases ombre, lumière, perspective Galerie du Pont La Charité-sur-Loire mercredi 22 juillet 2026.
Stage Dessin, les bases ombre, lumière, perspective
Galerie du Pont 10 Rue du Pont La Charité-sur-Loire Nièvre
Tarif : 60 – 60 – 60 EUR
Début : 2026-07-22 10:00:00
fin : 2026-07-22 17:00:00
2026-07-22
Une journée pour découvrir ou perfectionner les bases nécessaires à un dessin maîtrisé les ombres et les lumières et la perspective.
Le matin les ombres, les lumières
Approche indispensable à un dessin de volume maîtrisé
Comprendre l’impact de la lumière sur les objets et leur environnement
Affiner la perception des valeurs qui révèlent les formes
Travailler la représentation des ombres propres et projetées
Décliner des transitions modelées ou franches.
L’après-midi la perspective
Nous aborderons les bases de la perspective appliquées au dessin d’art. Pas de travaux d’architectes ici mais juste les éléments techniques fondamentaux qui vous permettront de comprendre et d’appliquer sans erreur la perspective dans vos créations.
Matériel à prévoir
– crayons 2H, HB, 2B, 6B
– gomme
Matériel fourni
– papier
– règle .
Galerie du Pont 10 Rue du Pont La Charité-sur-Loire 58400 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 89 25 03 58 charlotteatelierlefusain@gmail.com
