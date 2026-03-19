Atelier d’initiation à la découpeuse vinyle Médiathèque Marguerite Yourcenar Paris
Atelier d’initiation à la découpeuse vinyle Médiathèque Marguerite Yourcenar Paris samedi 6 juin 2026.
La Cameo 4 est une machine de découpe conçue pour les loisirs créatifs. Avec son logiciel Silhouette Studio, elle vous permet de découper avec précision le vinyle, le papier cartonné, le tissu, etc.
Lors de cet atelier, vous découvrirez le fonctionnement de la découpeuse, les bases de son logiciel et pourrez ensuite réaliser vos autocollants !
Samedi 6 juin de 10h30 à 12h
Salle numérique (1er étage)
Public adulte
Sur inscription à partir du 6 mai
sur billetweb.fr/pro/agendayourcenar ou auprès des bibliothécaires
Venez découvrir la découpeuse vinyle et créer vos autocollants !
Le samedi 06 juin 2026
de 10h30 à 12h00
gratuit
Sur inscription à partir du 6 mai auprès des bibliothécaires ou sur
Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-06T13:30:00+02:00
fin : 2026-06-06T15:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-06T10:30:00+02:00_2026-06-06T12:00:00+02:00
Médiathèque Marguerite Yourcenar 41, rue d’Alleray 75015 Paris
https://www.paris.fr/lieux/mediatheque-marguerite-yourcenar-6218 +33145307141 mediatheque.marguerite-yourcenar@paris.fr https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar/ https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar/
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