Atelier d’initiation à la découpeuse vinyle Médiathèque Marguerite Yourcenar Paris

La Cameo 4 est une machine de découpe conçue pour les loisirs créatifs. Avec son logiciel Silhouette Studio, elle vous permet de découper avec précision le vinyle, le papier cartonné, le tissu, etc.

Lors de cet atelier, vous découvrirez le fonctionnement de la découpeuse, les bases de son logiciel et pourrez ensuite réaliser vos autocollants !

Samedi 6 juin de 10h30 à 12h

Salle numérique (1er étage)

Public adulte

Sur inscription à partir du 6 mai

sur billetweb.fr/pro/agendayourcenar ou auprès des bibliothécaires

Venez découvrir la découpeuse vinyle et créer vos autocollants !

Le samedi 06 juin 2026

de 10h30 à 12h00

gratuit

Sur inscription à partir du 6 mai auprès des bibliothécaires ou sur

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-06T13:30:00+02:00

fin : 2026-06-06T15:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-06T10:30:00+02:00_2026-06-06T12:00:00+02:00

Médiathèque Marguerite Yourcenar 41, rue d’Alleray 75015 Paris

https://www.paris.fr/lieux/mediatheque-marguerite-yourcenar-6218 +33145307141 mediatheque.marguerite-yourcenar@paris.fr https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar/ https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar/



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