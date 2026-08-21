Atelier d’initiation à la fouille archéologique, Grotte du Lazaret, Nice
samedi 19 septembre 2026 · Grotte du Lazaret · Nice
Informations pratiques
Atelier d’initiation à la fouille archéologique 19 et 20 septembre Grotte du Lazaret Alpes-Maritimes
Limité à 8 enfants à partir de 7 ans
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00
Grâce à un chantier de fouilles reconstitué, les enfants s’initient aux méthodes de la fouille archéologique. Ils découvrent la minutie, la patience et la rigueur du travail de terrain des archéologues.
Grotte du Lazaret 33 bis boulevard Franck Pilatte, 06300 Nice, 06300 Nice, France Nice 06300 Carabacel Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 0489043600 [{« type »: « link », « value »: « https://www.mesdemarches06.fr »}]
Grâce à un chantier de fouilles reconstitué, les enfants s’initient aux méthodes de la fouille archéologique. Ils découvrent la minutie, la patience et la rigueur du travail de terrain des…
©grotte du Lazaret
À voir aussi à Nice (Alpes-Maritimes)
- International D-Amino Acid Research Conference (IDAR) Campus universitaire de Valrose Théâtre du Grand Château Nice 23 août 2026
- Haute Route Alpes Nice 23 août 2026
- Regards Croisette. Cannes : 80 ans de cinéma, Archives départementales des Alpes-Maritimes, Nice 1 septembre 2026
- 15ème Cours Saint-Paul sur les cancers de la prostate et de la vessie 2026 Hôtel Sheraton Nice 2 septembre 2026
- Congrès national de la FNCDG Port de Nice Nice 8 septembre 2026