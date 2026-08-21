Atelier d’initiation à la fouille archéologique, Grotte du Lazaret, Nice

Informations pratiques

Atelier d’initiation à la fouille archéologique 19 et 20 septembre Grotte du Lazaret Alpes-Maritimes

Limité à 8 enfants à partir de 7 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Grâce à un chantier de fouilles reconstitué, les enfants s’initient aux méthodes de la fouille archéologique. Ils découvrent la minutie, la patience et la rigueur du travail de terrain des archéologues.

Grotte du Lazaret 33 bis boulevard Franck Pilatte, 06300 Nice, 06300 Nice, France Nice 06300 Carabacel Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 0489043600 [{« type »: « link », « value »: « https://www.mesdemarches06.fr »}]

Grâce à un chantier de fouilles reconstitué, les enfants s’initient aux méthodes de la fouille archéologique. Ils découvrent la minutie, la patience et la rigueur du travail de terrain des…

©grotte du Lazaret