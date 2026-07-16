Atelier d’initiation à la gravure, Musée Fermat, Beaumont-de-Lomagne

Informations pratiques

Atelier d’initiation à la gravure Samedi 19 septembre, 14h00 Musée Fermat Tarn-et-Garonne

Gratuit. Limité à 10 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Atelier d’initiation à la gravure

Initiez-vous à la gravure sur Tetra Pak aux côtés de l’artiste Julie Longueville, des Ateliers Charettes de Sarrant.

Cet atelier vous permettra de découvrir une technique accessible et créative, en expérimentant les différentes étapes de réalisation d’une gravure.

Musée Fermat 3 rue Pierre de Fermat 82500 Beaumont de Lomagne Beaumont-de-Lomagne 82500 Tarn-et-Garonne Occitanie 0563265230 http://www.museefermat.com Maison natale de Pierre Fermat Stationnement à proximité

Atelier d’intiniation à la gravure avec l’artiste Julie Longueville des ateliers Charettes de Sarrant, gravure sur tétrapak

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