Atelier d’initiation à la gravure, Musée Fermat, Beaumont-de-Lomagne
samedi 19 septembre 2026 · Musée Fermat · Beaumont-de-Lomagne
Informations pratiques
Atelier d’initiation à la gravure Samedi 19 septembre, 14h00 Musée Fermat Tarn-et-Garonne
Gratuit. Limité à 10 personnes.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Atelier d’initiation à la gravure
Initiez-vous à la gravure sur Tetra Pak aux côtés de l’artiste Julie Longueville, des Ateliers Charettes de Sarrant.
Cet atelier vous permettra de découvrir une technique accessible et créative, en expérimentant les différentes étapes de réalisation d’une gravure.
Musée Fermat 3 rue Pierre de Fermat 82500 Beaumont de Lomagne Beaumont-de-Lomagne 82500 Tarn-et-Garonne Occitanie 0563265230 http://www.museefermat.com Maison natale de Pierre Fermat Stationnement à proximité
Atelier d’intiniation à la gravure avec l’artiste Julie Longueville des ateliers Charettes de Sarrant, gravure sur tétrapak
©
À voir aussi à Beaumont-de-Lomagne (Tarn-et-Garonne)
- Tournoi open de Tennis rue du blanc Beaumont-de-Lomagne 25 juillet 2026
- Randonnée du foie gras Conserverie Micouleau Beaumont-de-Lomagne 23 août 2026
- Courses hippiques 14h T-Q-Quinté+ Hippodrome de Bordevielle Beaumont-de-Lomagne 14 septembre 2026
- Expositions à la maison Fermat, Musée Fermat, Beaumont-de-Lomagne 19 septembre 2026
- Jeux traditionnels dans la cour Fermat, Musée Fermat, Beaumont-de-Lomagne 19 septembre 2026