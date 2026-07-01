Jeux traditionnels dans la cour Fermat, Musée Fermat, Beaumont-de-Lomagne
samedi 19 septembre 2026 · Musée Fermat · Beaumont-de-Lomagne
Informations pratiques
Jeux traditionnels dans la cour Fermat Samedi 19 septembre, 14h00 Musée Fermat Tarn-et-Garonne
Gratuit.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Jeux traditionnels dans la cour Fermat
Venez découvrir ou redécouvrir des jeux traditionnels dans la cour Fermat.
Un moment convivial à partager en famille ou entre amis, pour s’amuser autour de jeux transmis de génération en génération.
Musée Fermat 3 rue Pierre de Fermat 82500 Beaumont de Lomagne Beaumont-de-Lomagne 82500 Tarn-et-Garonne Occitanie 0563265230 http://www.museefermat.com Maison natale de Pierre Fermat Stationnement à proximité
Jeux traditionnels
©fermat science
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