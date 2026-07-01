Jeux traditionnels dans la cour Fermat, Musée Fermat, Beaumont-de-Lomagne

Informations pratiques

Jeux traditionnels dans la cour Fermat Samedi 19 septembre, 14h00 Musée Fermat Tarn-et-Garonne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Jeux traditionnels dans la cour Fermat

Venez découvrir ou redécouvrir des jeux traditionnels dans la cour Fermat.

Un moment convivial à partager en famille ou entre amis, pour s’amuser autour de jeux transmis de génération en génération.

Musée Fermat 3 rue Pierre de Fermat 82500 Beaumont de Lomagne Beaumont-de-Lomagne 82500 Tarn-et-Garonne Occitanie 0563265230 http://www.museefermat.com Maison natale de Pierre Fermat Stationnement à proximité

Jeux traditionnels

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