Contes traditionnels avec les Conteuses en Lomagne, Musée Fermat, Beaumont-de-Lomagne

Informations pratiques

Contes traditionnels avec les Conteuses en Lomagne Samedi 19 septembre, 15h00 Musée Fermat Tarn-et-Garonne

Gratuit. 50 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Contes traditionnels avec les Conteuses en Lomagne

Les Conteuses en Lomagne vous invitent à un moment de partage autour de contes traditionnels.

Laissez-vous porter par ces récits transmis de génération en génération, pour une parenthèse pleine d’imaginaire et de mémoire orale.

RDV dans la cour avant de la maison Fermat.

Musée Fermat 3 rue Pierre de Fermat 82500 Beaumont de Lomagne Beaumont-de-Lomagne 82500 Tarn-et-Garonne Occitanie 0563265230 http://www.museefermat.com Maison natale de Pierre Fermat Stationnement à proximité

Contes traditionnels avec les Conteuses en Lomagne

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