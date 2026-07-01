UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Beaumont-de-Lomagne

Expositions à la maison Fermat, Musée Fermat, Beaumont-de-Lomagne

samedi 19 septembre 2026 · Musée Fermat · Beaumont-de-Lomagne

Expositions à la maison Fermat, Musée Fermat, Beaumont-de-Lomagne

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Musée Fermat
Adresse
3 rue Pierre de Fermat 82500 Beaumont de Lomagne
Ville
82500 Beaumont-de-Lomagne
Département
Tarn-et-Garonne
Tarif
Tarif préférentiel : 4€.

Expositions à la maison Fermat Samedi 19 septembre, 10h00, 14h00 Musée Fermat Tarn-et-Garonne

Tarif préférentiel : 4€.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Expositions à la maison Fermat
Découvrez l’exposition permanente consacrée au mathématicien Pierre Fermat, figure majeure de l’histoire des sciences.
La visite se poursuit avec l’exposition Dans ma cuisine et l’exposition Emy la renarde et ses amis, pour une découverte variée mêlant savoirs, imaginaire et curiosité.

Musée Fermat 3 rue Pierre de Fermat 82500 Beaumont de Lomagne Beaumont-de-Lomagne 82500 Tarn-et-Garonne Occitanie 0563265230 http://www.museefermat.com Maison natale de Pierre Fermat Stationnement à proximité
Exposition permanente sur le mathématicien Pierre Fermat

© fermat science

À voir aussi à Beaumont-de-Lomagne (Tarn-et-Garonne)