Atelier d’initiation à la pétanque les yeux bandés ! Médiathèque Marguerite Yourcenar Paris
Atelier d’initiation à la pétanque les yeux bandés ! Médiathèque Marguerite Yourcenar Paris samedi 27 juin 2026.
Un atelier de pétanque adaptée, sport d’adresse à partager entre amis et en famille, voyants ou non. Sensations garanties, même sans les cigales !
Samedi 27 juin de 15h à 17h
Hall de la médiathèque
Public déficient visuel ou non
Entrée libre
« Tu pointes ou tu tires, mais pas par là ! » Venez découvrir la pétanque adaptée aux déficients visuels, les yeux bandés (en toute sécurité !)
Le samedi 27 juin 2026
de 15h00 à 17h00
gratuit Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-27T18:00:00+02:00
fin : 2026-06-27T20:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-27T15:00:00+02:00_2026-06-27T17:00:00+02:00
Médiathèque Marguerite Yourcenar 41, rue d’Alleray 75015 Paris
https://www.paris.fr/lieux/mediatheque-marguerite-yourcenar-6218 +33145307141 mediatheque.marguerite-yourcenar@paris.fr https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar
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