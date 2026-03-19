Atelier d’initiation à la pétanque les yeux bandés ! Médiathèque Marguerite Yourcenar Paris

Un atelier de pétanque adaptée, sport d’adresse à partager entre amis et en famille, voyants ou non. Sensations garanties, même sans les cigales !

Samedi 27 juin de 15h à 17h

Hall de la médiathèque

Public déficient visuel ou non

Entrée libre

« Tu pointes ou tu tires, mais pas par là ! » Venez découvrir la pétanque adaptée aux déficients visuels, les yeux bandés (en toute sécurité !)

Le samedi 27 juin 2026

de 15h00 à 17h00

gratuit Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-27T18:00:00+02:00

fin : 2026-06-27T20:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-27T15:00:00+02:00_2026-06-27T17:00:00+02:00

Médiathèque Marguerite Yourcenar 41, rue d’Alleray 75015 Paris

https://www.paris.fr/lieux/mediatheque-marguerite-yourcenar-6218 +33145307141 mediatheque.marguerite-yourcenar@paris.fr https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar



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