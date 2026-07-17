Atelier d’initiation à la photo, Médiathèque Christian Bobin, Le Creusot

Informations pratiques

Atelier d’initiation à la photo Samedi 19 septembre, 10h15 Médiathèque Christian Bobin Saône-et-Loire

Nombre de places limitées

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:15:00+02:00 – 2026-09-19T11:45:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:15:00+02:00 – 2026-09-19T11:45:00+02:00

Participez à un atelier animé par Antoine Godot pour réaliser des photos sur le thème de la nature à la médiathèque Christian Bobin ! Apportez votre appareil photo ou votre téléphone et venez nous faire découvrir votre âme d’artiste !

Médiathèque Christian Bobin 1 rue Edith Cavell 71200 Le Creusot Le Creusot 71200 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 03 85 77 58 00 http://www.mediatheque-lecreusot.fr [{« type »: « phone », « value »: « 03 85 77 58 00 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheque@ville-lecreusot.fr »}] La médiathèque Christian Bobin, ouverte gratuitement à tous, est située dans l’ancienne ferme du château de la Verrerie, dans le bas du parc à l’opposé du château. Le bâtiment originel qui date du début du XXe siècle a été agrandi une première fois en 1987 pour recevoir la bibliothèque municipale. En 2007, elle se transforme en médiathèque avec un agrandissement qui rappelle le style industriel de la ville : métal, verre et toit en shed. Elle propose un fonds riche et varié de livres, CD, DVD, revues, partitions, et organise des expositions, conférences, concerts, accueils de groupes, depuis les bébés jusqu’au 3e âge.

Un atelier animé par Antoine Godot pour réaliser des photos sur le thème de la nature. Apportez appareil photo ou téléphone.

©mediathequeducreusot