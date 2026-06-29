Atelier d’initiation à la réparation d’objets, par Repair Café Paris Bibliothèque François Villon Paris
Atelier d’initiation à la réparation d’objets, par Repair Café Paris Bibliothèque François Villon Paris samedi 10 octobre 2026.
Les bénévoles de Repair Café proposent aux enfants une initiation aux techniques de la réparation, à la connaissance des outils, à l’apprentissage de la soudure, couture, visserie, et des techniques de montage et démontage des appareils… La réparation est une activité essentielle, gratifiante et qui préserve l’environnement. A pratiquer sans hésiter !
En savoir plus sur l’association Repair café
On ne jette plus, on répare ! C’est tendance et écolo.
Et même rigolo ! Proposé par l’association Repair Café Paris.
Le samedi 10 octobre 2026
de 10h00 à 12h30
gratuit Public enfants et jeunes. A partir de 5 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-10-10T13:00:00+02:00
fin : 2026-10-10T15:30:00+02:00
Date(s) : 2026-10-10T10:00:00+02:00_2026-10-10T12:30:00+02:00
Bibliothèque François Villon 81, boulevard de la Villette 75010 Paris
+33142411430 bibliotheque.francois-villon@paris.fr https://www.facebook.com/bibliotheque.francois.villon https://www.facebook.com/bibliotheque.francois.villon https://twitter.com/BiblioVillon
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