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Atelier d’initiation à la réparation d’objets, par Repair Café Paris Bibliothèque François Villon Paris

Atelier d’initiation à la réparation d’objets, par Repair Café Paris Bibliothèque François Villon Paris

Atelier d’initiation à la réparation d’objets, par Repair Café Paris Bibliothèque François Villon Paris samedi 10 octobre 2026.

Lieu
Bibliothèque François Villon
Adresse
81, boulevard de la Villette
Ville
75010 Paris
Département
Paris
Début
samedi 10 octobre 2026
Fin
samedi 10 octobre 2026

Les bénévoles de Repair Café proposent aux enfants une initiation aux techniques de la réparation, à la connaissance des outils, à l’apprentissage de la soudure, couture, visserie, et des techniques de montage et démontage des appareils… La réparation est une activité essentielle, gratifiante et qui préserve l’environnement. A pratiquer sans hésiter !

En savoir plus sur l’association Repair café

On ne jette plus, on répare ! C’est tendance et écolo.
Et même rigolo ! Proposé par l’association Repair Café Paris.
Le samedi 10 octobre 2026
de 10h00 à 12h30
gratuit Public enfants et jeunes. A partir de 5 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-10-10T13:00:00+02:00
fin : 2026-10-10T15:30:00+02:00
Date(s) : 2026-10-10T10:00:00+02:00_2026-10-10T12:30:00+02:00

Bibliothèque François Villon 81, boulevard de la Villette  75010 Paris
+33142411430 bibliotheque.francois-villon@paris.fr https://www.facebook.com/bibliotheque.francois.villon https://www.facebook.com/bibliotheque.francois.villon https://twitter.com/BiblioVillon


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