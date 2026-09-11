Atelier d’initiation à la restauration de peintures anciennes, Château de Flers, Villeneuve-d’Ascq
samedi 19 septembre 2026 · Château de Flers · Villeneuve-d'Ascq
Informations pratiques
Atelier d’initiation à la restauration de peintures anciennes 19 et 20 septembre Château de Flers Nord
Gratuit – Sur inscription – À partir de 12 ans
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00
Samedi 19 et dimanche 20 septembre, apprenez à réaliser une fenêtre stratigraphique avec la restauratrice Lorène Falco!
Avec la restauratrice Lorène Falco apprenez à réaliser une fenêtre stratigraphique, une méthode employée pour dévoiler et dater les différentes couches de peinture dans un édifice ancien.
Comme un millefeuille, grattez une à une les couches de peintures avec un scalpel et découvrez-en davantage sur l’histoire du bâtiment patrimonial.
Horaires
Samedi 19 septembre de 14h30 à 18h30.
Dimanche 20 septembre de 14h30 à 17h30
À partir de 12 ans – Durée 1h
Sur inscription
https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/jep-2026
Château de Flers Chemin du Chat Botté 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59491 Saint-Sauveur Nord Hauts-de-France https://www.villeneuvedascq.fr/histoire-du-chateau-de-flers [{« type »: « link », « value »: « https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/jep-2026 »}] [{« link »: « https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/jep-2026 »}] Construit en 1661, ce château est typique de l’architecture flamande du 17ème siècle. Il accueille aujourd’hui dans ses caves un musée.
Samedi 19 et dimanche 20 septembre, apprenez à réaliser une fenêtre stratigraphique avec la restauratrice Lorène Falco! atelier initiation
Ville de Villeneuve D’Ascq
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