Atelier d’initiation à la sophrologie La Bib Villeneuve-sur-Lot
Atelier d’initiation à la sophrologie La Bib Villeneuve-sur-Lot samedi 13 juin 2026.
Villeneuve-sur-Lot
Atelier d’initiation à la sophrologie
La Bib 23 Rue Etienne Marcel Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 11:00:00
fin : 2026-06-13 12:00:00
Date(s) :
2026-06-13
Apprends à gérer le stress avant les examens avec des techniques de sophrologie. .
La Bib 23 Rue Etienne Marcel Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 40 49 02
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English : Atelier d’initiation à la sophrologie
L’événement Atelier d’initiation à la sophrologie Villeneuve-sur-Lot a été mis à jour le 2026-06-02 par OT Vallée du Lot et Garonne
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