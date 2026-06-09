Atelier d’initiation à la sophrologie La Bib Villeneuve-sur-Lot samedi 13 juin 2026.

Villeneuve-sur-Lot

Atelier d’initiation à la sophrologie

La Bib 23 Rue Etienne Marcel Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 11:00:00

fin : 2026-06-13 12:00:00

Date(s) :

2026-06-13

Apprends à gérer le stress avant les examens avec des techniques de sophrologie. .

La Bib 23 Rue Etienne Marcel Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 40 49 02

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English : Atelier d’initiation à la sophrologie

L’événement Atelier d’initiation à la sophrologie Villeneuve-sur-Lot a été mis à jour le 2026-06-02 par OT Vallée du Lot et Garonne