Concert Goatsong Phileas Fogg Villeneuve-sur-Lot

Villeneuve-sur-Lot

Concert Goatsong

Phileas Fogg Boulevard Georges Leygues Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 20:30:00

fin : 2026-06-12

Date(s) :

2026-06-12

Le quintet franco-irlandais se produira en concert pour marquer une pause dans les préparations de leur troisième album et quelques tournages de vidéos dans le passé récent.

Il s’agit de 5 amis de hasard qui au fil du temps ont su tisser des créations originales teintées de FOLK ROCK dans une ambiance chaleureuse et authentique. .

Phileas Fogg Boulevard Georges Leygues Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 9 87 46 51 17

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English : Concert Goatsong

L’événement Concert Goatsong Villeneuve-sur-Lot a été mis à jour le 2026-06-02 par OT Vallée du Lot et Garonne