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Journées européennes de l’Archéologie Villes invisibles Rue Victor Michaut Villeneuve-sur-Lot

Journées européennes de l’Archéologie Villes invisibles Rue Victor Michaut Villeneuve-sur-Lot

Journées européennes de l’Archéologie Villes invisibles Rue Victor Michaut Villeneuve-sur-Lot samedi 13 juin 2026.

Lieu : Rue Victor Michaut

Adresse : Excisum musée archéologique d'Eysses

Ville : 47300 Villeneuve-sur-Lot

Département : Lot-et-Garonne

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit

Villeneuve-sur-Lot

Journées européennes de l’Archéologie Villes invisibles

Rue Victor Michaut Excisum musée archéologique d’Eysses Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 14:00:00
fin : 2026-06-14 18:00:00

Date(s) :
2026-06-13

Voyage dans les villes de l’Antiquité tardive (IIIe–VIIIe siècle)
Longtemps considérée comme une période de déclin entre Antiquité romaine et Moyen Âge, l’Antiquité tardive reste méconnue du grand public et souvent réduite, dans l’imaginaire collectif, aux grandes invasions . Au cœur de la programmation, l’exposition temporaire Villes invisibles (Atlas & Iconem IRAA) présente l’Atlas des villes tardo-antiques de la péninsule Ibérique méridionale et du nord de l’Afrique (IIIe–VIIIe siècle).   .

Rue Victor Michaut Excisum musée archéologique d’Eysses Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 40 28 96 

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English : Journées européennes de l’Archéologie Villes invisibles

L’événement Journées européennes de l’Archéologie Villes invisibles Villeneuve-sur-Lot a été mis à jour le 2026-06-02 par OT Vallée du Lot et Garonne

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