Atelier d’initiation à l’acrobatie, La Brèche, Cherbourg-en-Cotentin
samedi 19 septembre 2026 · La Brèche · Cherbourg-en-Cotentin
Informations pratiques
Atelier d’initiation à l’acrobatie Samedi 19 septembre, 11h00 La Brèche Manche
Durée 2h, 25 pers. max.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00
Atelier CNAC Acrobatie : Initiation :
Vous voulez défier la gravité ? Venez vous initier à l’acrobatie lors de cet atelier encadré par les étudiant.e.s du Centre National des Arts du Cirque, école supérieure de cirque de Châlons-en-Champagne.
La Brèche Rue de la Chasse Verte, 50100 Cherbourg-en-Cotentin, France Cherbourg-en-Cotentin 50100 Cherbourg-Octeville Manche Normandie 0233884373 http://www.labreche.fr Jean Vinet crée l’association Centre des arts du cirque de Basse-Normandie en 2000 et utilise le chapiteau de Cherbourg-Octeville qui met ensuite à disposition un terrain de 6 900 m² où La Brèche est actuellement implantée après travaux et inauguration du nouvel espace en 2003. La Brèche est devenue “pôle national des arts du cirque” en 2011.
Atelier CNAC Acrobatie : Initiation :
© La Brèche
À voir aussi à Cherbourg-en-Cotentin (Manche)
- Visite guidée Emile Dorrée, peintre de la Hague ? Musée Thomas Henry Cherbourg-en-Cotentin 16 juillet 2026
- Visite guidée Emile Dorrée, peintre de la Hague ? Le Quasar Esplanade de la Laïcité Cherbourg-en-Cotentin 16 juillet 2026
- Atelier tout public à la recherche des mammifères de Normandie Tourlaville Cherbourg-en-Cotentin 17 juillet 2026
- Les Fieffés Musiciens L’échappée musicale normande avec l’ensemble Correspondances Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin 17 juillet 2026
- Tournée des plages Tourlaville Cherbourg-en-Cotentin 20 juillet 2026