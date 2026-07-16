Atelier d’initiation à l’acrobatie, La Brèche, Cherbourg-en-Cotentin

Informations pratiques

Atelier d’initiation à l’acrobatie Samedi 19 septembre, 11h00 La Brèche Manche

Durée 2h, 25 pers. max.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00

Atelier CNAC Acrobatie : Initiation :

Vous voulez défier la gravité ? Venez vous initier à l’acrobatie lors de cet atelier encadré par les étudiant.e.s du Centre National des Arts du Cirque, école supérieure de cirque de Châlons-en-Champagne.

La Brèche Rue de la Chasse Verte, 50100 Cherbourg-en-Cotentin, France Cherbourg-en-Cotentin 50100 Cherbourg-Octeville Manche Normandie 0233884373 http://www.labreche.fr Jean Vinet crée l’association Centre des arts du cirque de Basse-Normandie en 2000 et utilise le chapiteau de Cherbourg-Octeville qui met ensuite à disposition un terrain de 6 900 m² où La Brèche est actuellement implantée après travaux et inauguration du nouvel espace en 2003. La Brèche est devenue “pôle national des arts du cirque” en 2011.

Atelier CNAC Acrobatie : Initiation :

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