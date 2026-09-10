Atelier d’initiation à l’enluminure, Musée Alfred Canel, Pont-Audemer

Informations pratiques

Atelier d’initiation à l’enluminure Samedi 19 septembre, 14h00 Musée Alfred Canel Eure

Dès 9 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Atelier d’initiation à l’enluminure, par l’association Touches d’histoire

Cet atelier permet aux participants de découvrir cet art minutieux qui consiste à orner les manuscrits. Entre pigments, motifs et symboles, chacun pourra s’initier aux techniques ancestrales et comprendre le rôle essentiel de l’image dans la mise en valeur du texte.

Dès 9 ans

Musée Alfred Canel 64 Rue de la République, 27500 Pont-Audemer, France Pont-Audemer 27500 Pont-Audemer Eure Normandie 0232568481 https://www.ville-pont-audemer.fr/culture/musee-alfred-canel Le fonds de la bibliothèque, de grande réputation, comporte 20.000 livres, documents et manuscrits dont une forte proportion concerne la Normandie. Ils sont répartis dans leurs meubles d’origine. Le musée a pris l’apparence d’un cabinet de curiosités. Inondé de lumière zénithale, il présente des tableaux, le plus souvent de peintres régionaux, jusqu’à saturation. S’y mêlent coléoptères, herbiers, fossiles, céramiques et autres objets. place réservée aux handicapés moteur en face du musée rue de la République.

Atelier d’initiation à l’enluminure, par l’association Touches d’histoire

©MuséeAlfred-Canel