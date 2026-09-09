Exposition & conférence : Les grandes inventions par les femmes, Micro-Folie Pont-Audemer, Pont-Audemer

Informations pratiques

Exposition & conférence : Les grandes inventions par les femmes Samedi 19 septembre, 14h00 Micro-Folie Pont-Audemer Eure

Informations : microfolie@pontaudemer.fr / 06 26 97 40 27

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T14:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T14:30:00+02:00

Dans le cadre desJournées du Matrimoine 2026

Autour d’une conférence et d’une mini-exposition ludique, venez (re)découvrir ces éléments de notre quotidien inventés par des femmes !

Micro-Folie Pont-Audemer Rue Stanislas Delaquaize, 27500 Pont-Audemer, France Pont-Audemer 27500 Pont-Audemer Eure Normandie 0626974027 https://www.tourisme-pontaudemer-rislenormande.com/sejourner-lesprit-tranquille/sortir-pont-audemer-val-de-risle/micro-folie [{« link »: « https://hf-normandie.fr/index.php/journees-du-matrimoine-en-normandie/ »}] Cet espace culturel innovant est gratuit et ouvert à tous. Il est composé de plusieurs espaces dont le principal consiste en un musée numérique contenant plus de 4000 œuvres numérisées issues d’établissements partenaires régionaux, nationaux et internationaux. Ouvert le mercredi de 10h à 12h puis de 14h à 18h et le samedi de 14h à 18h.

Dans le cadre des Journées du Matrimoine 2026

©Sophie Lulague