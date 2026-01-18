Atelier d’initiation à l’informatique La Bib Villeneuve-sur-Lot

Atelier d’initiation à l’informatique

La Bib 23 Rue Etienne Marcel Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-18

fin : 2026-06-18

Date(s) :

2026-06-18

Utiliser la plateforme des ressources numériques de la Médiathèque Départementale.

Réservation et renseignement par téléphone.

Utiliser la plateforme des ressources numériques de la Médiathèque Départementale.

Réservation et renseignement par téléphone. .

La Bib 23 Rue Etienne Marcel Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 40 49 02

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier d’initiation à l’informatique

Use the Médiathèque Départementale’s digital resources platform.

Reservations and information by telephone.

L’événement Atelier d’initiation à l’informatique Villeneuve-sur-Lot a été mis à jour le 2026-01-21 par OT Villeneuve Vallée du Lot