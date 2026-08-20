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Atelier d’initiation au chant spontané avec Capucine Lafait Espace culturel Le Triskell – Ploeren Ploeren
samedi 12 septembre 2026 · Espace culturel Le Triskell - Ploeren · Ploeren
Informations pratiques
Atelier d’initiation au chant spontané avec Capucine Lafait Espace culturel Le Triskell – Ploeren Ploeren Samedi 12 septembre, 11h00
Un atelier d’initiation au chant spontané est proposé pour explorer la caisse de résonance du corps et la vibration de la voix. Accessible dès 14 ans. Réservation en ligne.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-09-12T11:00:00.000+02:00
Fin : 2026-09-12T12:00:00.000+02:00
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Espace culturel Le Triskell – Ploeren Le Triskell ploeren Ploeren
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