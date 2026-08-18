AGENDA · Ploeren
Lancement de saison – Atelier « Donne-moi des ailes » Espace culturel Le Triskell – Ploeren Ploeren
vendredi 18 septembre 2026 · Espace culturel Le Triskell - Ploeren · Ploeren
Informations pratiques
Lancement de saison – Atelier « Donne-moi des ailes » Espace culturel Le Triskell – Ploeren Ploeren Vendredi 18 septembre, 17h00
L’atelier Décousu propose une immersion sensorielle pour créer des volatiles tactiles et s’initier au braille, une expérience inclusive autour de la lecture pour tous.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-09-18T17:00:00.000+02:00
Fin : 2026-09-18T18:30:00.000+02:00
1
Espace culturel Le Triskell – Ploeren Le Triskell ploeren Ploeren
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Ploeren
- Exposition « Fibres croisées » – Aurélie Wozniak, Florence Wuillai et Véronique Van Brabandt Espace culturel Le Triskell – Ploeren Ploeren 3 septembre 2026
- Lancement de saison – Spectacle « Qui m’aime me suive » Espace culturel Le Triskell – Ploeren Ploeren 18 septembre 2026
- Lancement de saison – Repas partagé et présentation de saison Espace culturel Le Triskell – Ploeren Ploeren 18 septembre 2026
- Lancement de saison – Spectacle « Clémence de Clamard piano-voix » par la compagnie Roizizo Espace culturel Le Triskell – Ploeren Ploeren 18 septembre 2026
- Dîner des chefs Wine dinner Domaine Le Mezo Ploeren 9 octobre 2026