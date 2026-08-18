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Lancement de saison – Atelier « Donne-moi des ailes » Espace culturel Le Triskell – Ploeren Ploeren

vendredi 18 septembre 2026 · Espace culturel Le Triskell - Ploeren · Ploeren

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
vendredi 18 septembre 2026
Lieu
Espace culturel Le Triskell - Ploeren
Adresse
Le Triskell ploeren
Ville
Ploeren

Lancement de saison – Atelier « Donne-moi des ailes » Espace culturel Le Triskell – Ploeren Ploeren Vendredi 18 septembre, 17h00

L’atelier Décousu propose une immersion sensorielle pour créer des volatiles tactiles et s’initier au braille, une expérience inclusive autour de la lecture pour tous.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-09-18T17:00:00.000+02:00
Fin : 2026-09-18T18:30:00.000+02:00

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Espace culturel Le Triskell – Ploeren Le Triskell ploeren Ploeren


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