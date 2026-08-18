Informations pratiques

Lancement de saison – Atelier « Donne-moi des ailes » Espace culturel Le Triskell – Ploeren Ploeren Vendredi 18 septembre, 17h00

L’atelier Décousu propose une immersion sensorielle pour créer des volatiles tactiles et s’initier au braille, une expérience inclusive autour de la lecture pour tous.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-09-18T17:00:00.000+02:00

Fin : 2026-09-18T18:30:00.000+02:00

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Espace culturel Le Triskell – Ploeren Le Triskell ploeren Ploeren



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