Informations pratiques

Exposition « Fibres croisées » – Aurélie Wozniak, Florence Wuillai et Véronique Van Brabandt Espace culturel Le Triskell – Ploeren Ploeren 3 – 26 septembre

Trois créatrices subliment la laine, les textiles et le bois à travers des œuvres poétiques et innovantes. Finissage en présence des artistes le vendredi 25 septembre à 18h30.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-09-03T09:00:00.000+02:00

Fin : 2026-09-26T18:00:00.000+02:00

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