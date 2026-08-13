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Exposition « Fibres croisées » – Aurélie Wozniak, Florence Wuillai et Véronique Van Brabandt Espace culturel Le Triskell – Ploeren Ploeren

jeudi 3 septembre 2026 · Espace culturel Le Triskell - Ploeren · Ploeren

Informations pratiques

Début
jeudi 3 septembre 2026
Fin
jeudi 3 septembre 2026
Lieu
Espace culturel Le Triskell - Ploeren
Adresse
Le Triskell ploeren
Ville
Ploeren

Exposition « Fibres croisées » – Aurélie Wozniak, Florence Wuillai et Véronique Van Brabandt Espace culturel Le Triskell – Ploeren Ploeren 3 – 26 septembre

Trois créatrices subliment la laine, les textiles et le bois à travers des œuvres poétiques et innovantes. Finissage en présence des artistes le vendredi 25 septembre à 18h30.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-09-03T09:00:00.000+02:00
Fin : 2026-09-26T18:00:00.000+02:00

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