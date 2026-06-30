Dîner des chefs Wine dinner Domaine Le Mezo Ploeren

Informations pratiques

Ploeren

Dîner des chefs Wine dinner

Domaine Le Mezo 127 Le Mezo D, route d’Arradon Ploeren Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-09 20:00:00

fin : 2026-10-09 23:00:00

Date(s) :

2026-10-09

Le vendredi 9 octobre 2026, les chefs du Mezo vous invitent à une nouvelle édition exclusive de leur Dîner des Chefs le Wine Dinner. Une expérience gastronomique pensée autour des accords mets et vins, où chaque plat dialogue avec une sélection de vins soigneusement choisie.

Tout au long du repas, Marie-Liesse accompagnera la dégustation en présentant les vins servis cépages, terroirs, histoire des domaines, choix des accords et logique de chaque association. Une soirée immersive et conviviale, pour découvrir le vin autrement, au rythme d’un menu dégustation signé Kévin Gatin et Franck Geuffroy. .

Domaine Le Mezo 127 Le Mezo D, route d’Arradon Ploeren 56880 Morbihan Bretagne +33 2 97 61 77 56

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English :

L’événement Dîner des chefs Wine dinner Ploeren a été mis à jour le 2026-06-30 par ADT 56