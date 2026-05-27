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Concert March Mallow Ploeren

Concert March Mallow Ploeren mercredi 12 août 2026.

Adresse : Château du Mezo, Route d’Arradon

Ville : 56880 Ploeren

Département : Morbihan

Début : mercredi 12 août 2026

Fin : mercredi 12 août 2026

Tarif :

Ploeren

Concert March Mallow

Château du Mezo, Route d’Arradon Ploeren Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12
fin : 2026-08-12

Date(s) :
2026-08-12

Le Domaine Le Mezo vous invite à l’occasion du festival Les Musicales du Golfe à une soirée jazz élégante et intimiste, portée par le quartet March Mallow. Dans une atmosphère feutrée mêlant gastronomie et musique live, laissez-vous transporter par un univers inspiré des grands clubs new-yorkais des années 50, entre swing, blues et douceur mélancolique.   .

Château du Mezo, Route d’Arradon Ploeren 56880 Morbihan Bretagne +33 2 97 61 77 56 

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English :

L’événement Concert March Mallow Ploeren a été mis à jour le 2026-05-27 par ADT 56

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