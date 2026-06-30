Dîner Jazz avec Green Dolphin au Domaine le Mezo Domaine Le Mezo Ploeren
vendredi 23 octobre 2026 · Domaine Le Mezo · Ploeren
Informations pratiques
Ploeren
Dîner Jazz avec Green Dolphin au Domaine le Mezo
Domaine Le Mezo 127 Le Mezo D, route d’Arradon Ploeren Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-23 20:00:00
fin : 2026-10-23 23:00:00
Date(s) :
2026-10-23
Le 23 octobre 2026, le Domaine Le Mezo vous invite à un dîner jazz acoustique, dans une ambiance feutrée et conviviale. Pour cette soirée, le trio Green Dolphin accompagnera le repas avec un jazz vivant et élégant, entre swing, couleurs latines et inspirations modernes.
Sélection du sommelier accords au verre vins & Champagne ou accords sans alcool ou Grands vins à la bouteille avec coupe de Champagne. .
Domaine Le Mezo 127 Le Mezo D, route d’Arradon Ploeren 56880 Morbihan Bretagne +33 2 97 61 77 56
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L’événement Dîner Jazz avec Green Dolphin au Domaine le Mezo Ploeren a été mis à jour le 2026-06-30 par ADT 56
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