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AGENDA · Ploeren

Dîner Jazz avec Green Dolphin au Domaine le Mezo Domaine Le Mezo Ploeren

vendredi 23 octobre 2026 · Domaine Le Mezo · Ploeren

Informations pratiques

Début
vendredi 23 octobre 2026
Fin
samedi 24 octobre 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
Domaine Le Mezo
Adresse
127 Le Mezo D, route d'Arradon
Ville
56880 Ploeren
Département
Morbihan
Tarif

Ploeren

Dîner Jazz avec Green Dolphin au Domaine le Mezo

Domaine Le Mezo 127 Le Mezo D, route d’Arradon Ploeren Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-23 20:00:00
fin : 2026-10-23 23:00:00

Date(s) :
2026-10-23

Le 23 octobre 2026, le Domaine Le Mezo vous invite à un dîner jazz acoustique, dans une ambiance feutrée et conviviale. Pour cette soirée, le trio Green Dolphin accompagnera le repas avec un jazz vivant et élégant, entre swing, couleurs latines et inspirations modernes.

Sélection du sommelier accords au verre vins & Champagne ou accords sans alcool ou Grands vins à la bouteille avec coupe de Champagne.   .

Domaine Le Mezo 127 Le Mezo D, route d’Arradon Ploeren 56880 Morbihan Bretagne +33 2 97 61 77 56 

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English :

L’événement Dîner Jazz avec Green Dolphin au Domaine le Mezo Ploeren a été mis à jour le 2026-06-30 par ADT 56

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