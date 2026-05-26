Soirée de clôture Les Musicales du Golfe • 2 concerts Ploeren
Soirée de clôture Les Musicales du Golfe • 2 concerts Ploeren jeudi 13 août 2026.
Ploeren
Soirée de clôture Les Musicales du Golfe • 2 concerts
Château du Mezo, Route d’Arradon Ploeren Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13
fin : 2026-08-13
Date(s) :
2026-08-13
Le Domaine Le Mezo a le plaisir d’accueillir la soirée de clôture du festival Les Musicales du Golfe , avec une programmation placée sous le signe du jazz et de la virtuosité. Deux concerts se succéderont dans l’écrin du Mezo, entre jazz contemporain aux influences soul et l’élégance intemporelle du jazz manouche. Une soirée exceptionnelle portée par des artistes parmi les plus talentueux de la scène actuelle. .
Château du Mezo, Route d’Arradon Ploeren 56880 Morbihan Bretagne +33 2 97 61 77 56
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L’événement Soirée de clôture Les Musicales du Golfe • 2 concerts Ploeren a été mis à jour le 2026-05-26 par ADT 56
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