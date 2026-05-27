Swing sous l’éclipse Concert March Mallow Ploeren
Swing sous l’éclipse Concert March Mallow Ploeren mercredi 12 août 2026.
Ploeren
Swing sous l’éclipse Concert March Mallow
Château du Mezo, Route d’Arradon Ploeren Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12
fin : 2026-08-12
Date(s) :
2026-08-12
Le Domaine Le Mezo vous invite à l’occasion du festival Les Musicales du Golfe à une soirée jazz élégante et intimiste, portée par le quartet March Mallow. Dans une atmosphère feutrée mêlant gastronomie et musique live, laissez-vous transporter par un univers inspiré des grands clubs new-yorkais des années 50, entre swing, blues et douceur mélancolique. .
Château du Mezo, Route d’Arradon Ploeren 56880 Morbihan Bretagne
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L’événement Swing sous l’éclipse Concert March Mallow Ploeren a été mis à jour le 2026-05-27 par ADT 56
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