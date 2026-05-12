Save The Queen Concert Tribute Ploeren
Save The Queen Concert Tribute Ploeren vendredi 30 octobre 2026.
Ploeren
Save The Queen Concert Tribute
127 Le Mezo D, route d’Arradon Ploeren Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-30 19:00:00
fin : 2026-10-30 23:00:00
Date(s) :
2026-10-30
Le vendredi 30 octobre, le Domaine Le Mezo vous invite à une soirée placée sous le signe du rock légendaire. Revivez l’énergie et la magie de Queen à travers un concert hommage vibrant par le groupe Save The Queen, où les plus grands titres résonnent dans une ambiance live intense et fédératrice. .
127 Le Mezo D, route d’Arradon Ploeren 56880 Morbihan Bretagne +33 2 97 61 77 56
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English :
L’événement Save The Queen Concert Tribute Ploeren a été mis à jour le 2026-05-12 par ADT 56
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