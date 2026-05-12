Ploeren

Save The Queen Concert Tribute

127 Le Mezo D, route d’Arradon Ploeren Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-30 19:00:00

fin : 2026-10-30 23:00:00

Date(s) :

2026-10-30

Le vendredi 30 octobre, le Domaine Le Mezo vous invite à une soirée placée sous le signe du rock légendaire. Revivez l’énergie et la magie de Queen à travers un concert hommage vibrant par le groupe Save The Queen, où les plus grands titres résonnent dans une ambiance live intense et fédératrice. .

127 Le Mezo D, route d’Arradon Ploeren 56880 Morbihan Bretagne +33 2 97 61 77 56

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English :

L’événement Save The Queen Concert Tribute Ploeren a été mis à jour le 2026-05-12 par ADT 56