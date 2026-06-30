Scènes du mezo • Concert Jazz • Soul Kolors Domaine Le Mezo Ploeren
mercredi 28 octobre 2026 · Domaine Le Mezo · Ploeren
Informations pratiques
Ploeren
Scènes du mezo • Concert Jazz • Soul Kolors
Domaine Le Mezo 127 Le Mezo D, route d’Arradon Ploeren Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-28 19:00:00
fin : 2026-10-28 22:00:00
Date(s) :
2026-10-28
Le 28 octobre 2026, la Scène du Mezo accueille Soul Kolors pour une soirée musicale aux couleurs jazz, blues et soul. Porté par la voix de Koco et la guitare de Thomas Taylor, ce concert invite à un moment chaleureux et sensible, entre groove, émotion et élégance acoustique. .
Domaine Le Mezo 127 Le Mezo D, route d’Arradon Ploeren 56880 Morbihan Bretagne +33 2 97 61 77 56
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English :
L’événement Scènes du mezo • Concert Jazz • Soul Kolors Ploeren a été mis à jour le 2026-06-30 par ADT 56
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