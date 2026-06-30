Déjeuner & dîner Jazz • Mainlie Karma Domaine Le Mezo Ploeren

Informations pratiques

Ploeren

Déjeuner & dîner Jazz • Mainlie Karma

Domaine Le Mezo 127 Le Mezo D, route d’Arradon Ploeren Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-31 12:00:00

fin : 2026-10-24 15:00:00

Date(s) :

2026-10-31

Le 31 octobre 2026, le Domaine Le Mezo vous invite à un dîner jazz aux couleurs soul jazz, dans une ambiance chaleureuse et feutrée. Entre gastronomie et musique live, laissez-vous porter par le groove organique et l’élégance de Mainlie Karma, pour une soirée vibrante où la soul des années 70 rencontre les textures du jazz moderne.

Sélection du sommelier accords au verre vins & Champagne ou accords sans alcool ou Grands vins à la bouteille avec coupe de Champagne. .

Domaine Le Mezo 127 Le Mezo D, route d’Arradon Ploeren 56880 Morbihan Bretagne +33 2 97 61 77 56

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Déjeuner & dîner Jazz • Mainlie Karma Ploeren a été mis à jour le 2026-06-30 par ADT 56