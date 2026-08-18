Informations pratiques

Lancement de saison – Spectacle « Clémence de Clamard piano-voix » par la compagnie Roizizo Espace culturel Le Triskell – Ploeren Ploeren Vendredi 18 septembre, 21h30

Clémence de Clamard mêle danse, poésie et théâtre avec un personnage ambigu entre masculin et féminin. Un spectacle tout public à partir de 8 ans, mêlant tendresse et verve jubilatoire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-09-18T21:30:00.000+02:00

Fin : 2026-09-18T22:20:00.000+02:00

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Espace culturel Le Triskell – Ploeren Le Triskell ploeren Ploeren



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