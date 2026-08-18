Informations pratiques

Lancement de saison – Repas partagé et présentation de saison Espace culturel Le Triskell – Ploeren Ploeren Vendredi 18 septembre, 20h00

La saison culturelle est présentée en compagnie de Clémence de Clamard lors d’une auberge espagnole organisée par l’association Plo&Liens. Chacun est invité à apporter un plat à partager.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-09-18T20:00:00.000+02:00

Fin : 2026-09-18T21:15:00.000+02:00

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Espace culturel Le Triskell – Ploeren Le Triskell ploeren Ploeren



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