Informations pratiques

Lancement de saison – Spectacle « Qui m’aime me suive » Espace culturel Le Triskell – Ploeren Ploeren Vendredi 18 septembre, 19h00

*Qui m’aime me suive* transforme le hashtag en scène. Entre addiction et liberté, la danse d’Amélie Jousseaume interroge nos écrans et nos liens. Dès 6 ans. Réservation : www.ploeren.bzh

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-09-18T19:00:00.000+02:00

Fin : 2026-09-18T19:30:00.000+02:00

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