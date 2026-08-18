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Lancement de saison – Spectacle « Qui m’aime me suive » Espace culturel Le Triskell – Ploeren Ploeren

vendredi 18 septembre 2026 · Espace culturel Le Triskell - Ploeren · Ploeren

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
vendredi 18 septembre 2026
Lieu
Espace culturel Le Triskell - Ploeren
Adresse
Le Triskell ploeren
Ville
Ploeren

Lancement de saison – Spectacle « Qui m’aime me suive » Espace culturel Le Triskell – Ploeren Ploeren Vendredi 18 septembre, 19h00

*Qui m’aime me suive* transforme le hashtag en scène. Entre addiction et liberté, la danse d’Amélie Jousseaume interroge nos écrans et nos liens. Dès 6 ans. Réservation : www.ploeren.bzh

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-09-18T19:00:00.000+02:00
Fin : 2026-09-18T19:30:00.000+02:00

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Espace culturel Le Triskell – Ploeren Le Triskell ploeren Ploeren


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