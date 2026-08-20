AGENDA · Ploeren
P’tite conf’ « Trouver sa voix, libérer son chant » par Capucine Lafait Espace culturel Le Triskell – Ploeren Ploeren
samedi 12 septembre 2026 · Espace culturel Le Triskell - Ploeren · Ploeren
Informations pratiques
P’tite conf’ « Trouver sa voix, libérer son chant » par Capucine Lafait Espace culturel Le Triskell – Ploeren Ploeren Samedi 12 septembre, 10h00
Capucine Lafait présente l’approche intuitive du chant, illustrée par son tambour, pour libérer émotions et lâcher prise sans jugement. Accessible à tous, même aux non-initiés. Réservation en ligne.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-09-12T10:00:00.000+02:00
Fin : 2026-09-12T11:00:00.000+02:00
1
Espace culturel Le Triskell – Ploeren Le Triskell ploeren Ploeren
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Ploeren
- Exposition « Fibres croisées » – Aurélie Wozniak, Florence Wuillai et Véronique Van Brabandt Espace culturel Le Triskell – Ploeren Ploeren 3 septembre 2026
- Atelier d’initiation au chant spontané avec Capucine Lafait Espace culturel Le Triskell – Ploeren Ploeren 12 septembre 2026
- Lancement de saison – Atelier « Donne-moi des ailes » Espace culturel Le Triskell – Ploeren Ploeren 18 septembre 2026
- Lancement de saison – Spectacle « Qui m’aime me suive » Espace culturel Le Triskell – Ploeren Ploeren 18 septembre 2026
- Lancement de saison – Repas partagé et présentation de saison Espace culturel Le Triskell – Ploeren Ploeren 18 septembre 2026