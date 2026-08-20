Informations pratiques

P’tite conf’ « Trouver sa voix, libérer son chant » par Capucine Lafait Espace culturel Le Triskell – Ploeren Ploeren Samedi 12 septembre, 10h00

Capucine Lafait présente l’approche intuitive du chant, illustrée par son tambour, pour libérer émotions et lâcher prise sans jugement. Accessible à tous, même aux non-initiés. Réservation en ligne.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-09-12T10:00:00.000+02:00

Fin : 2026-09-12T11:00:00.000+02:00

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Espace culturel Le Triskell – Ploeren Le Triskell ploeren Ploeren



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