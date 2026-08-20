UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Ploeren

P’tite conf’ « Trouver sa voix, libérer son chant » par Capucine Lafait Espace culturel Le Triskell – Ploeren Ploeren

samedi 12 septembre 2026 · Espace culturel Le Triskell - Ploeren · Ploeren

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Lieu
Espace culturel Le Triskell - Ploeren
Adresse
Le Triskell ploeren
Ville
Ploeren

P’tite conf’ « Trouver sa voix, libérer son chant » par Capucine Lafait Espace culturel Le Triskell – Ploeren Ploeren Samedi 12 septembre, 10h00

Capucine Lafait présente l’approche intuitive du chant, illustrée par son tambour, pour libérer émotions et lâcher prise sans jugement. Accessible à tous, même aux non-initiés. Réservation en ligne.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-09-12T10:00:00.000+02:00
Fin : 2026-09-12T11:00:00.000+02:00

1
 

Espace culturel Le Triskell – Ploeren Le Triskell ploeren Ploeren


Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Ploeren