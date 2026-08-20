Atelier d’initiation au chant spontané avec Capucine Lafait, Espace culturel Le Triskell – Ploeren, Ploeren
samedi 12 septembre 2026 · Espace culturel Le Triskell - Ploeren · Ploeren
Informations pratiques
Atelier d’initiation au chant spontané avec Capucine Lafait Samedi 12 septembre, 11h00 Espace culturel Le Triskell – Ploeren Morbihan
gratuit, Tout public à partir de 14 ans, Réservation sur www.ploeren.bzh
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-12T11:00:00+02:00 – 2026-09-12T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-12T11:00:00+02:00 – 2026-09-12T12:00:00+02:00
atelier d’initiation au chant spontané pour sentir et explorer la caisse de résonance qu’est notre corps, goûter à la vibration de notre voix dans notre corps-instrument et laisser libre cours à notre chant intuitif
Espace culturel Le Triskell – Ploeren Le Triskell ploeren Ploeren 56880 Morbihan Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://www.ploeren.bzh/agenda/atelier-dinitiation-au-chant-spontane/ »}]
Un atelier d’initiation au chant spontané est proposé pour explorer la caisse de résonance du corps et la vibration de la voix. Accessible dès 14 ans. Réservation en ligne.
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