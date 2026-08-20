Lancement de saison – Atelier « Donne-moi des ailes », Espace culturel Le Triskell – Ploeren, Ploeren

Informations pratiques

Lancement de saison – Atelier « Donne-moi des ailes » Vendredi 18 septembre, 17h00 Espace culturel Le Triskell – Ploeren Morbihan

1 accompagnant et 1 enfant (ouvert au public en situation de handicap)

Gratuit – Réservation sur www.ploeren.bzh

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T17:00:00+02:00 – 2026-09-18T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-18T17:00:00+02:00 – 2026-09-18T18:30:00+02:00

L’atelier Décousu propose une immersion sensorielle pour créer des volatiles tactiles et s’initier au braille, une expérience inclusive autour de la lecture pour tous.

Espace culturel Le Triskell – Ploeren Le Triskell ploeren Ploeren 56880 Morbihan Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://www.ploeren.bzh/agenda/lancement-de-saison-atelier-donne-moi-des-ailes/ »}]

L’atelier Décousu propose une immersion sensorielle pour créer des volatiles tactiles et s’initier au braille, une expérience inclusive autour de la lecture pour tous.