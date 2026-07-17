Atelier d’initiation au cyanotype – festival MUSIC’LY, UCLy – Université Catholique de Lyon, Lyon

Informations pratiques

Atelier d’initiation au cyanotype – festival MUSIC’LY 19 et 20 septembre UCLy – Université Catholique de Lyon Métropole de Lyon

Limité à 20 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Le cyanotype est une technique photographique inventée au XIXe siècle, qui permet de créer des images d’un bleu profond à l’aide de la lumière du soleil et de produits photosensibles. On l’applique sur du papier, du tissu ou même du bois, pour révéler des compositions florales, des objets ou photos… comme par magie ! Accessible, durable et sans besoin de chambre noire, le cyanotype mêle créativité manuelle et découverte scientifique.

A partir de 8 ans.

UCLy – Université Catholique de Lyon 10 place des archives 69002 Lyon Lyon 69002 Lyon 2e Arrondissement Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes 04 72 30 50 12 http://www.ucly.fr https://www.facebook.com/festivalmusicly/ [{« type »: « link », « value »: « https://ypl.me/ScS/t »}] L’UCLY est une université qui a la particularité d’être située sur le site d’une ancienne prison célèbre à Lyon, la prison Saint-Paul. La qualité architecturale de la transformation lui confère un attrait particulier dans le quartier Perrache. Métro A : Perrache / Tram T1 : Suchet

Journées européennes du patrimoine

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