Atelier d’initiation au flamenco Nazelles-Négron
jeudi 3 septembre 2026 · Nazelles-Négron
Informations pratiques
Nazelles-Négron
Atelier d’initiation au flamenco
Rue des Écoles Nazelles-Négron Indre-et-Loire
Tarif : 0 – 0 – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-09-03 18:30:00
fin : 2026-09-03
Date(s) :
2026-09-03
Venez vous initier à la danse Flamenco à la salle polyvalente située rue des Ecoles à Nazelles-Négron le jeudi 3 Septembre à partir de 18h30.
Dans le cadre de sa saison culturelle, la communauté de commune du Val d’Amboise vous propose une initiation à la danse flamenco le jeudi 3 Septembre 2026 à partir de 18h30.
Venez découvrir cet art intense et vibrant venu du Sud de l’Espagne.
Gratuit.
Réservation conseillée par mail ou par téléphone. 0 .
Rue des Écoles Nazelles-Négron 37530 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 23 47 44 culture@cc-valdamboise.com
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English : Introductory Flamenco Workshop
Come learn the basics of flamenco dance at the multipurpose hall on Rue des Ecoles in Nazelles-Négron on Thursday, September 3, starting at 6:30 p.m.
L’événement Atelier d’initiation au flamenco Nazelles-Négron a été mis à jour le 2026-07-30 par OFFICE AMBOISE
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