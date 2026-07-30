Informations pratiques

Nazelles-Négron

Atelier d’initiation au flamenco

Rue des Écoles Nazelles-Négron Indre-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-09-03 18:30:00

fin : 2026-09-03

Date(s) :

2026-09-03

Venez vous initier à la danse Flamenco à la salle polyvalente située rue des Ecoles à Nazelles-Négron le jeudi 3 Septembre à partir de 18h30.

Dans le cadre de sa saison culturelle, la communauté de commune du Val d’Amboise vous propose une initiation à la danse flamenco le jeudi 3 Septembre 2026 à partir de 18h30.

Venez découvrir cet art intense et vibrant venu du Sud de l’Espagne.

Gratuit.

Réservation conseillée par mail ou par téléphone. 0 .

Rue des Écoles Nazelles-Négron 37530 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 23 47 44 culture@cc-valdamboise.com

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English : Introductory Flamenco Workshop

Come learn the basics of flamenco dance at the multipurpose hall on Rue des Ecoles in Nazelles-Négron on Thursday, September 3, starting at 6:30 p.m.

L’événement Atelier d’initiation au flamenco Nazelles-Négron a été mis à jour le 2026-07-30 par OFFICE AMBOISE